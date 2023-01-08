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Кредит до 1 млн. рублей

  • 954 343 000 руб.Выдано за 2022
  • 3 121 сделкиОгромный опыт
  • 95% заявокОдобряется за которые мы беремся
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Вопрос - ответ

Точно ли мне окажут услугу?

Максим
Мы стараемся помочь каждому клиенту и предложить ему наилучшие варианты решения проблемы. Мы не гарантируем 100% вероятность одобрения, но обещаем, что приложим максимум усилий.

Какой срок рассмотрения заявки?

Юлия
Средний срок рассмотрения заявки - 5-7 дней. Однако все индивидуально, иногда этот срок может быть 1-2 дня.

Рассматриваете ли вы клиентов с плохой кредитной историей?

Иван
Да, мы ни кому не отказываем и сделаем все для решения вашей проблемы, что зависит от нас.
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Проверка кредитной истории

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Что о нас говорят ?

Приятно удивлен кампанией FinGard. Брал рефинансирование ипотеки, одобрили за 2 дня благодаря оперативной работе менеджеров. До этого все банки отказывали. Спасибо за помощь!

Все очень быстро и качественно реализовано. Наконец то я купил автомобиль и сделал это только благодаря вам. Низкая ставка, супер комфортные условия, и главное быстро!

Наверное, среди десятка кампаний, Фингард единственные кто смогли помочь получить деньги. Спасибо за качественную работу и внимание к поим пожеланиям.

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Банки партнеры

Мы являемся партнером 73 крупнейших Российских банков.

Наши клиенты получают кредиты на специальных условиях с пониженной ставкой.


Ставка для клиентов
от 10.9% 1.5%
Обычная ставка От 12.4%
Ставка для клиентов
от 10.9% 1.5%
Обычная ставка От 12.4%
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от 10.9% 1.5%
Обычная ставка От 12.4%
Ставка для клиентов
от 10.9% 1.5%
Обычная ставка От 12.4%
Ставка для клиентов
от 10.9% 1.5%
Обычная ставка От 12.4%

Мы открыты к сотрудничеству

  • Сотрудничество с банками

    Готовы рассмотреть сотрудничество с ведущими банками Москвы:

    — сотрудничество по потребительскому и залоговому кредитованию на основе агентских договоров.

    — взаимовыгодное сотрудничество с отдельными сотрудниками банков (служба безопасности, отдел андеррайтинга)

    Будем рады вашему письму: m0neygard@yandex.ru

  • Сотрудничество с частными инвесторами

    Готовы рассмотреть сотрудничество с частными инвесторами:

      • — сотрудничество по любым видам кредитов, займов.
      • — взаимовыгодное сотрудничество как с физическими лицами, так и с юридическими лицами

    Будем рады вашему письму: m0neygard@yandex.ru

  • Сотрудничество с агентами и брокерами

    Готовы рассмотреть сотрудничество с агенствами и брокерами:

    — сотрудничество по любым видам кредитов

    — взаимовыгодное сотрудничество с брокерами, агентами, юридическими фирмами

    Будем рады вашему письму: m0neygard@yandex.ru

  • Сотрудничество с агентствами недвижимости

    Готовы рассмотреть сотрудничество с агенствами недвижимости:

    — сотрудничество по ипотеке любого вида, по залогу недвижимости.

    — взаимовыгодное сотрудничество с кампаниями или физическими лицами внутри кампании

    Будем рады вашему письму: m0neygard@yandex.ru

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