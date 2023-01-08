Точно ли мне окажут услугу? Максим Мы стараемся помочь каждому клиенту и предложить ему наилучшие варианты решения проблемы. Мы не гарантируем 100% вероятность одобрения, но обещаем, что приложим максимум усилий.

Какой срок рассмотрения заявки? Юлия Средний срок рассмотрения заявки - 5-7 дней. Однако все индивидуально, иногда этот срок может быть 1-2 дня.